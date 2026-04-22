Kadınlar İçin 'Hobin İşin Olsun' Projesi Tamamlandı
Kadınlar İçin 'Hobin İşin Olsun' Projesi Tamamlandı

22.04.2026 13:59
İstanbul'da kadınların ekonomik hayata katılımını destekleyen proje, başarı hikayeleriyle sona erdi.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, kadınların üretim süreçlerine katılımını güçlendirmek, ekonomik hayata aktif ve sürdürülebilir biçimde dahil olmalarını desteklemek amacıyla uygulanan "Hobin İşin Olsun" projesinin kapanış programı gerçekleştirildi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Odasının (İTO) destekleriyle hayata geçirilen proje kapsamında İstanbul Ticaret Üniversitesi Eminönü Yerleşkesi'ndeki programda, eğitim sürecinin tamamlanmasına bağlı olarak katılımcı deneyimleri ve proje çıktılarının paylaşılması, iyi uygulama örneklerinin görünür kılınması ve katılımcıların başarılarının desteklenmesi için "İlham Veren İyi Uygulamalar Paneli" düzenlendi.

Panelde, farklı sektörlerde girişimleriyle öne çıkan katılımcılar, iş hayatlarındaki deneyimlerini kursiyerlerle paylaştı, girişimlerine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.

Panelin ardından konuşan İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, kursiyerleri tebrik ederek, "Bu alanda kadınlarımızın daha çok güçlenmesi, ekonomiye katkısı için bu kadrolarla, bu fırsatlarla iş yapmak bizim için kıymetli olacak. Üniversitemizle her işimizde birlikte olmaya alıştık. İTO'muzun da desteğiyle evlatlarımıza, yaşlılarımıza çok güzel projeler yaptık. Sosyal sorumluluk anlamında da destekleri bizim için çok büyük. Üniversitemize ve İTO'muza desteğinden dolayı teşekkür ederim. Bunlar paylaştıkça çoğalan güzel şeyler. Bugün bir bitiş değil, yeni bir başlangıca 'Bismillah.' dedik." ifadelerini kullandı.

İTO Yönetim Kurulu Üyesi Münir Üstün, projenin klasik bir sosyal destek projesinin ötesine geçtiğini belirterek, "Günümüz dünyasında rekabet sadece büyük sermayeler arasında yaşanmıyor. Bir ürün üretmek kıymetlidir ama onu bir markaya, hikayeye dönüştürmek, oyunu değiştiren adımlardır. Bundan sonra sizler sadece kendi yolculuğunuzu değil, sizden sonra gelen kadınları da şekillendireceksiniz. Gerçekten gurur verici bir proje." diye konuştu.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. İsrafil Kuralay, katılımcıları tebrik ederek, "Programı görünce çok heyecanlandım. Ülkemizin daha çok istihdama ihtiyacı var. Özellikle de kadınlar için çok çok anlamlı. Bizim kadınlarımızın ana olması, 'Hayata katılmayalım, üretmeyelim, katkı vermeyelim.' anlamına gelmiyor. Bu yüzden bu program çok kıymetli." dedi.

Panelin ardından projeye başvurarak üniversite bünyesinde 6-21 Nisan'da verilen eğitimleri tamamlayan 36 kadın kursiyere sertifikaları verildi, hediye takdiminde bulunuldu.

Proje detayları

Proje kapsamında İstanbul genelinde Aile Destek Merkezleri, Sosyal Dayanışma Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri ve belediyeler bünyesinde açılan kurslardan faydalanan 18-50 yaş aralığındaki ürettikleri ürünleri ekonomik değere dönüştürme imkanı bulamayan kadınların, bu ürünleri katma değerli ve sürdürülebilir bir yapıda ticarileştirebilmeleri hedefleniyor.

Girişimcilik ve inovasyon, yaratıcı ambalajlama teknikleri, logo ve ürün tasarımı, mobil fotoğrafçılık, e-ticarete giriş, pazar yeri stratejileri ve e-ticaret platformları, sosyal medya satışı ve dijital pazarlama eğitim programlarının yanı sıra katılımcılara e-ticaret alanında danışmanlık desteği de sağlanıyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadınlar İçin 'Hobin İşin Olsun' Projesi Tamamlandı - Son Dakika

Bakmayın 46 yaşında olduğuna Ronaldinho tek hareketiyle Brezilyalı fenomeni madara etti Bakmayın 46 yaşında olduğuna! Ronaldinho tek hareketiyle Brezilyalı fenomeni madara etti
İstanbul Havalimanı’nda yer hizmetleri aracıyla kokain kolilerinin sevkiyatı kamerada İstanbul Havalimanı’nda yer hizmetleri aracıyla kokain kolilerinin sevkiyatı kamerada
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel’e tutuklama talebi Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'e tutuklama talebi
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı
Kartlı ödemelerin tutarı yüzde 49 arttı Kartlı ödemelerin tutarı yüzde 49 arttı
Galatasaray maçına yetişecek mi Asensio ile ilgili yeni gelişme Galatasaray maçına yetişecek mi? Asensio ile ilgili yeni gelişme

14:08
İbrahim Tatlıses’ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
14:00
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
13:58
Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır İşte son anketin sonuçları
Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır? İşte son anketin sonuçları
13:46
Genç kızın, esnafa gösterdiği tepki olay oldu: Ahlaktan, namustan...
Genç kızın, esnafa gösterdiği tepki olay oldu: Ahlaktan, namustan...
13:04
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
12:33
İran’la savaş pahalıya patladı ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
İran'la savaş pahalıya patladı! ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
SON DAKİKA: Kadınlar İçin 'Hobin İşin Olsun' Projesi Tamamlandı - Son Dakika
