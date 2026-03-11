Kadınlar İçin Konser.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadın akademisyen ve öğrencilerin yer aldığı "Ahengin Zarif Sesi: Kadınlar" konseri düzenlendi.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, YÖK Bilim İletişimi Ofisi işbirliğiyle düzenlenen programda, farklı dönemlere ve müzik geleneklerine ait eserler icra edildi.

Kadın akademisyen ve öğrencilerin sahne performanslarının ilgiyle takip edildiği konser, kadınların kültür ve sanat alanındaki üretimlerine dikkat çeken bir buluşma niteliği taşıdı.

Farklı müzik disiplinlerinden eserlerin yer aldığı repertuvar, sanatın çok sesli yapısını yansıtarak, katılımcılara zengin bir müzik deneyimi yaşattı.

"Yükseköğretimde kadınlar güçlü bir temsile sahip"

Programda konuşan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden kadınların sanat ve akademi dünyasındaki güçlü varlığına vurgu yaptı.

Sanatın, estetik, zarafet ve güzelliği yakalama kaygısı taşıyan bir alan olduğuna işaret eden Özden, bu yönüyle sanatın kadınların üretimleriyle güçlü şekilde bütünleştiğini vurguladı.

Kadın sanatçıların tarihsel süreç içerisinde kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sunduğunu anımsatan Özden, Türkiye'de yükseköğretimde kadınların güçlü bir temsile sahip olduğunu ifade etti.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zafer Kurtaslan ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kadınların toplumsal yaşamın her alanında ortaya koydukları emeği ve katkıyı hatırlatması açısından önemli olduğunu kaydetti.