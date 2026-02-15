Kadınlar Kış İçin Çocuklara Yardım Eli Uzatıyor - Son Dakika
Kadınlar Kış İçin Çocuklara Yardım Eli Uzatıyor

15.02.2026 12:24
Siirt'te AK Parti'li kadınlar, çocuklara atkı, bere ve eldiven örerek kış aylarında destek oluyor.

Siirt'te AK Parti'li bir grup kadın, köy ziyaretlerinde karşılaştıkları çocuklara ulaştırmak için atkı, bere ve eldiven örüyor.

AK Parti Siirt İl Kadın Kolları Başkanı Betül Tuğba Mavi, 3 ay önce beraberinde partiye üye bir grup kadınla köylere gerçekleştirdikleri ziyaretlerde tanıştıkları çocuklar için "Sabırla İşlenen Her Emek Bir Hikaye Taşır Projesi"ni başlattı.

Mavi, bu kapsamda kadınlarla kış günlerinde çocukları soğuktan korumak amacıyla partinin il binasında atkı, bere ve eldiven örmeye başladı.

Kadınlar ördükleri atkı, bere ve eldivenleri paketleyerek ilk olarak daha önce ziyaret ettikleri İkizler köyünün Nergizli mezrasına ulaştırdı.

Nergizli İlkokulundaki öğrencilere el emeği ürünleri hediye eden kadınlar, çeşitli etkinliklerle çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Kadınlar, çetin kış koşullarının hüküm sürdüğü köylere hediye amaçlı göndermek için atkı, bere ve eldiven üretimini sürdürecek.

Mavi, AA muhabirine, çocukların yüzünü güldürmek için hayata geçirdikleri proje kapsamında ilk etapta 100'e yakın atkı, bere ve eldivenin öğrencilere dağıtıldığını söyledi.

"Ördüğümüz ürünleri çocuklara dağıtmanın mutluluğunu yaşadık." ifadesini kullanan Mavi, her zaman kırsaldaki öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti."

Mavi, "Parti çalışmalarımızı sürdürürken bu kış günlerinde çocukları soğuktan korumak amacıyla AK Parti'li kadınlar olarak böyle bir proje başlattık. Projeye yönelik tepkiler çok güzel. Çocukların gözlerindeki o heyecan bizlere çok farklı duygular yaşattı. Bunu devam ettirerek köylerdeki çocukların sevincini, mutluluğunu ve heyecanını paylaşmaya devam edeceğiz." dedi.

Sosyal projelerin yanı sıra parti çalışmalarını da sürdürdüklerini ifade eden Mavi, kar, kış, yağmur, çamur demeden sürekli sahada olduklarını, hane ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirtti.

Partili kadınlardan Sevim Çetinkaya da çocuklara emekle ördükleri atkı, bere ve eldivenleri ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çetinkaya, "Kimimiz evinden ip, kimimiz şiş getirdi, bir sürü malzeme oldu. Sağ olsunlar, bir araya geldik. Bunun kesinlikle devamı gelecektir." diye konuştu.

Hazırlanan ürünlerden hediye edilen öğrencilerden Emine Yeral, çalışmada emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

