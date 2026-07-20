Şehzadeler Belediyesi'nden Tarihi Kurşunlu Han'da Kadınlara Özel Matine

(MANİSA) - Şehzadeler Belediyesi tarafından merkez mahallelerde yaşayan kadınlara yönelik düzenlenen Kadınlar Matinesi, Kurşunlu Han'ın tarihi atmosferinde gerçekleştirildi. Manisalı kadınlar, renkli görüntülere sahne olan etkinlikte müzik ve eğlence dolu bir akşam yaşadı.

Şehzadeler Belediyesi, kadınların sosyal ve kültürel hayata aktif katılımını destekleyen etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda tarihi Kurşunlu Han'da düzenlenen Kadınlar Matinesi, merkez mahallelerden gelen çok sayıda kadını bir araya getirdi.

Tarihi mekanın özel atmosferinde gerçekleşen programda, katılımcılara belediye ekipleri tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Hareketli müzikler eşliğinde doyasıya eğlenen kadınlar, günün stresini ve haftanın yorgunluğunu geride bıraktı.