Şehzadeler Belediyesi'nden Tarihi Kurşunlu Han'da Kadınlara Özel Matine - Son Dakika
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Şehzadeler Belediyesi'nden Tarihi Kurşunlu Han'da Kadınlara Özel Matine

20.07.2026 12:09  Güncelleme: 13:48
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Şehzadeler Belediyesi tarafından merkez mahallelerdeki kadınlara yönelik düzenlenen Kadınlar Matinesi, tarihi Kurşunlu Han'da gerçekleştirildi. Manisalı kadınlar, müzik ve ikramlar eşliğinde keyifli bir akşam yaşadı.

(MANİSA) - Şehzadeler Belediyesi tarafından merkez mahallelerde yaşayan kadınlara yönelik düzenlenen Kadınlar Matinesi, Kurşunlu Han'ın tarihi atmosferinde gerçekleştirildi. Manisalı kadınlar, renkli görüntülere sahne olan etkinlikte müzik ve eğlence dolu bir akşam yaşadı.

Şehzadeler Belediyesi, kadınların sosyal ve kültürel hayata aktif katılımını destekleyen etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda tarihi Kurşunlu Han'da düzenlenen Kadınlar Matinesi, merkez mahallelerden gelen çok sayıda kadını bir araya getirdi.

Tarihi mekanın özel atmosferinde gerçekleşen programda, katılımcılara belediye ekipleri tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Hareketli müzikler eşliğinde doyasıya eğlenen kadınlar, günün stresini ve haftanın yorgunluğunu geride bıraktı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şehzadeler Belediyesi'nden Tarihi Kurşunlu Han'da Kadınlara Özel Matine - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehzadeler Belediyesi'nden Tarihi Kurşunlu Han'da Kadınlara Özel Matine - Son Dakika
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