Kadınlara Hakaret Eden Kişi Gözaltında

Kayseri'de sokak röportajında kadınlara hakaret eden kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sanal devriye sırasında, İ.Ö'nün (41) bir sokak röportajında kadınlara yönelik hakaret içerikli sözler kullandığını tespit etti.

İ.Ö. hakkında "suç işlemeye tahrik" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sosyal medya platformlarında sanal devriyesinin devam edeceği vurgulandı.