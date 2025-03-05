Kadınlara Özel Satranç Kursu Büyük İlgi Gördü

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(ADANA) - Çukurova Belediyesi'nin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Satranç İl Temsilciliği ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak düzenlediği Kadınlara Özel Satranç Kursu ilgi gördü. Kursun açılacağı bilgisini alan kadınlar, kayıtlarını yaptırarak kısa bir süre içerisinde kontenjanı doldurdu.

Çukurova'da Kahraman Olgaç Satranç Merkezi'nde kadınlara yönelik açılan satranç kursu temel bilgilendirme ile başladı. Sekiz hafta boyunca cuma günleri 18.00 ile 19.30 saatleri arasında satrancın tüm hamlelerini uzman eğitmenlerden öğrenecek olan kadınlar, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'a teşekkür etti.

Kursa katılan kursiyerler, hem zihin egzersizi yapıyor hem de keyifli zaman geçiriyor. Eğitimler sayesinde katılımcılar, stratejik düşünme becerilerini geliştirirken, satrancın problem çözme yeteneği, odaklanma ve zihinsel gelişime olan katkılarından faydalanıyor.

Satranç sporunun her yaş ve kesimden bireyin zihinsel gelişimine katkı sağladığını belirten Satranç İl Temsilcisi Demir Gündoğdu, kursu düzenleyen Kozay'a ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Kozay da kadınların sosyal hayatlarında daha aktif roller üstlenmelerine destek olmaya devam edeceklerini dile getirdi.