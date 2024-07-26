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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle kadınlara özel tekne turu etkinliği düzenlendi.

Ataşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği kadınlara özel tekne turu etkinliği büyük coşku ile gerçekleşti. 250 kişinin misafir edildiği tekne turu etkinliğine, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel de katıldı.

Başkan Adıgüzel, etkinlikte kadınlarla ve çocuklarla selamlaşarak sohbet etti. Ardından teknede konuşma yapan Başkan Adıgüzel, şunları söyledi:

"Bugün Ataşehir'in fedakar kadınları, İstanbul'un en güzel noktalarından biri olan Boğaz'a yapılan özel bir tekne turuyla buluştu. Yüzlerce anne, abla ve çocuklarıyla birlikte, Ataşehir'den Boğaz'ın keyfini çıkarmak için bir araya geldiler. Bu etkinlikte bizlere destek olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel etkinlikler, çocukların gelişimine katkıda bulunuyor ve komşular arasında da dayanışmayı artırıyor. Bu nedenle bu etkinlikleri arttırarak, Ataşehirimizdeki tüm kadınlarımızın yararlanmasını sağlayacağız."

İstanbul Boğazı'nın keyfini çıkararak, manzara eşliğinde deniz seyahati gerçekleştiren kadınlara, tur boyunca içecekler ve çeşitli ikramlar sunuldu.Üç saat boyunca Boğaz'ın keyfini çıkaran kadınlar ve çocuklar, teknede müzik ve dans organizasyonu ile farklı etkinliklere katıldı. Çocuklar için ise palyaço gösterisi ve boyama etkinlikleri düzenlendi.

Organizasyonun amacı ile ilgili konuşan Ataşehir Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Dilek Karabenk Gürsu, "Kadınların keyifli vakit geçirerek, hayatlarına olumlu katkı sunmak istedik. ve ayrıca kadınların günlük yaşamın stresinden uzaklaşarak bir arada olmalarını ve dayanışma duygusunu teşvik etmeyi amaçladık. Etkinliğe katılan kadınlarımız, rehber eşliğinde tüm tarihi bölgeleri tekne ile gezme fırsatından yararlanmış oldu ve bu sayede tarihi bölgeleri tekrar anımsadık" dedi.