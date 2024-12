Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının 90. Yıl Dönümü Kutlandı

Güncel

(BİLECİK) - Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 90. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda, "O gün Türk kadınına tanınan haklar yalnızca ülkemizin değil, dünyanın demokrasi tarihinde de bir devrim niteliği taşımaktadır. Bizler de bugün geçmişimizin ışığında geleceğe yürürken, kadınların gücünü ve varlığını her alanda daha görünür kılmak için çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Subaşı, kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 90. yıl dönümünde Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla düzenlenen "Türk Kadınlarına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmesi ve Atatürk'ün Bilecik'e Gelişi Programı"nda konuştu.

Subaşı, kadının toplumsal yaşamdaki yerine değinerek, şunları söyledi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 5 Aralık 1920'de, Milli Mücadele'nin seyrini değiştiren Bilecik Görüşmesi ile Cumhuriyetimizin temellerini güçlendirirken, bu ziyaretten tam 14 yıl sonra, 5 Aralık 1934'te Türk kadınlarına siyasal haklarını tanıyarak toplumun her kesimini Cumhuriyetin eşit yurttaşları haline getirmiştir. O gün Türk kadınına tanınan haklar yalnızca ülkemizin değil, dünyanın demokrasi tarihinde de bir devrim niteliği taşımaktadır. Atatürk öncülüğünde tanınan bu haklar, kadınları toplumsal hayatta daha güçlü kılmış, ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine taşımada öncü inkılaplardan bir tanesi olmuştur. Bizler de bugün geçmişimizin ışığında geleceğe yürürken, kadınların gücünü ve varlığını her alanda daha görünür kılmak için çalışmaya devam ediyoruz. 5 Aralık 1934'te, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen yasa ve Atatürk öncülüğünde Cumhuriyeti kuran idarenin kadınlara tanıdığı haklar bugün göstermiştir ki, kadınlar yalnızca siyasal yaşamda değil, hayatın her alanındaki başarılarıyla toplumumuzu aydınlatmaya devam etmektedirler."