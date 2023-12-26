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Kadınlararası Ev Baklavası Yarışması'nda birinci Ceylan Varlı oldu - Son Dakika
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Kadınlararası Ev Baklavası Yarışması'nda birinci Ceylan Varlı oldu

İstanbul Ticaret Odası öncülüğünde düzenlenen Kadınlararası Ev Baklavası Yarışması'nın finalinde Ceylan Varlı birinci oldu. Yarışmada birinciye istihdam imkanı ve tam altın hediye edildi.

Kadınlararası Ev Baklavası Yarışması\'nda birinci Ceylan Varlı oldu
26.12.2023 - 12:57,  Güncelleme: 13:21
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) öncülüğünde, Enstitü İstanbul İSMEK'in ev sahipliği, Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneğinin (BAKTAD) desteğiyle düzenlenen "Kadınlararası Ev Baklavası Yarışması"nın finali yapıldı.

İTO Baklava, Pasta ve Şekerli Mamüller Meslek Komitesinden yapılan açıklamaya göre, ünü dünyaya ulaşan, AB nezdinde de tescil edilen baklavanın en iyi şekilde üretilmesi için çalışmalar farklı kurumların işbirliğiyle sürdürülüyor.

Bu kapsamda Enstitü İstanbul İSMEK Fırıncılık ve Pastacılık Okulunda düzenlenen yarışmanın finalinde, ön elemeyi geçen 4 yarışmacı en iyi ev baklavasını yapmak için mücadele etti.

Yarışmanın birincisi Ceylan Varlı, ikincisi Pınar Yalçınkaya, üçüncüsü Tuğba Altay, dördüncüsü ise Reyhan Saparlavarlı oldu.

Birinciye istihdam imkanı sunulurken, tam altın hediye edildi. İkinciye yarım, üçüncüye çeyrek, dördüncüye gram altın, tüm yarışmacılara da katılım belgesi verildi.

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Yaşık, burada yaptığı konuşmada, "Sadece ekonomilerin değil, kültürlerin de küreselleştiği bu dünyada baklavayı öne çıkaracak unsurlardan en başta geleni elbette mahir ellere emanet edilmesi. Bu anlamda sektöre yetişmiş eleman kazandırabilmek ve bu sektöre gönül verenleri teşvik etmek amacıyla çıktığımız bu yolda kadınlarımızdan gördüğümüz teveccüh bizleri son derece memnun etti." ifadesini kullandı.

İTO Baklava, Pasta ve Şekerli Mamüller Meslek Komitesi ve BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım da bu yıl baklava ihracatının 350 milyon liraya ulaşacağını belirterek, " Türkiye'de şu an günlük üretimimiz 1500 tona, sadece baklava üretimi yapan işletme sayımız 125 bine ulaştı. Buna kadayıf ve künefe üreten işletmeleri de eklersek, tatlı üretiminde 200 bin işletmeci firmamız bulunuyor." bilgisini verdi.

Yıldırım, baklava sektörünün yaklaşık 500 bin kişiye doğrudan istihdam imkanı sağladığına dikkati çekerek, sektörün gelişiminin devam etmesi, istihdamının artması, ekonomiye katkısının sürmesi için tüm paydaşlar birlikte çalışmaya ve her alanda ellerini taşın altına koymaya devam edeceklerini vurguladı.

"Daha fazla kadın ustanın bu işin içinde yer almasını istiyoruz"

Mehmet Yıldırım, baklava üretiminde kadın çalışan sayısının az olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Üretimdeki ustalarımızın yüzde 90'ı erkek. Aslında evlerde daha çok kadınların üstlendiği 'baklava yapma' işi, konu meslek, para kazanmak, zanaat haline geldiğinde nedense erkek yoğun bir sektöre evrilmiş durumda. Bugünkü etkinliğimizle buradaki eşitliği sağlamak, kadınlarımızı da sektöre kazandırmak, daha fazla kadın ustanın yetişmesine, daha fazla kadın ustanın bu işin içinde yer almasına, daha fazla kadın ustanın bu işten ekmek yemesine imkan verebilmek, buna yönelik bir farkındalık oluşturmak için adım atıyoruz."

Yıldırım, yarışmanın bu amaca öncülük edeceğini, organizasyona ilk etaptan beri yoğun ilgi olduğunu vurguladı.

İBB Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Oktay Özten de "Enstitü İstanbul İSMEK olarak kadın istihdamına yönelik yapacağımız her çalışmayla daha fazla kadının Bölgesel İstihdam Ofisleri aracılığıyla istihdam edilmesini sağlamayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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İstanbul, Türkiye, İto, Gastronomi, Kadın, Güncel, Son Dakika

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