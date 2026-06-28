Kadınların Adalete Erişimi Raporu Kabul Edildi - Son Dakika
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Kadınların Adalete Erişimi Raporu Kabul Edildi

Kadınların Adalete Erişimi Raporu Kabul Edildi
28.06.2026 17:25
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Gökçe Gökçen, kadınların adalete erişimini acil sorun olarak vurguladı ve Aysu Bankoğlu'nu tebrik etti.

(ANKARA) - CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde kabul edilen "Kadınların Adalete Erişimi" başlıklı raporu nedeniyle CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nu tebrik ederek, "Kadınların ve kız çocuklarının adalete erişimi, bütün üye devletlerin karşılaştığı en acil sorunlardan biri" dedi.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun raportörlüğünü yaptığı kadınların kazanılmış haklarına saldırıların ve adalete erişimde yaşadıkları sorunların belgelendiği "kadınların adalete erişimi" başlıklı rapor kabul edildi.

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde, Aysu Bankoğlu'nun raportörlüğünü üstendiği "kadınların adalete erişimi" başlıklı rapor üzerine konuşma yaptı.

Aysu Bankoğlu'nu, bu kadar kısa bir sürede, bu kadar önemli bir rapor hazırladığı için kutlayan Gökçen, şunları kaydetti:

"Kadınların ve kız çocuklarının adalete erişimi, bütün üye devletlerin karşılaştığı en acil sorunlardan biri olmaya devam ediyor; çünkü adalete erişim, hakların gerçekten var olup olmadığını ya da tamamen teoride kaldığını belirliyor. Kadınlar cinsiyet ayrımcılığıyla karşılaştığında, kurumlar etkisiz kaldığında, koruma istendiğinde, koordinasyon eksikliği olduğunda insan hakları, yaşam hakkı, işkence ve aşağılayıcı muameleden korunma hakkı ve hatta kölelik yasağı gibi en ciddi vakalarda bile etkili bir şekilde korunmamış oluyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin zengin içtihadı da bunu açıkça gösteriyor. Belçika, Moldova Cumhuriyeti, İrlanda, Türkiye, İtalya, Hırvatistan, Yunanistan, Fransa, Romanya, Bulgaristan ya da birçok başka üye devlet için mahkeme, tekrar tekrar sözleşmenin ihlal edildiğine hükmetti. Kadınlar ve kız çocukları şiddetten doğru bir şekilde korunmadığında; insan ticaretinden, cinsel istismardan, fuhuşa zorlanma ve toplumsal cinsiyet temelli şiddetin diğer türlerinde... Bu kararlar gösteriyor ki bu sadece bir ülkenin veya diğerinin sorunu değil; sorunun boyutu ve ciddiyeti üye devletlere göre değişkenlik gösterse de Avrupa'nın ortak bir sorunudur."

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ HAYATİ ÖNEMDE"

Bu ihlallerin merkezinde yapısal toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadına karşı sistemik ayrımcılık yer alıyor. Ailenin korunmasını kadınların ve kız çocuklarının canının önüne koymak, bu sorunu daha da ciddileştiriyor. Bu yüzden İstanbul Sözleşmesi hayati önemde. Kadına karşı şiddetle mücadelede, etkili önleme ve koruma, kurumlar arası güçlü koordinasyon, etkili soruşturma, zamanında gelen adalet ve bunların hepsinden önce kamusal makamların mağdur suçlayıcı davranışları terk etmesi yatıyor. Raportörü bu mükemmel rapor için tekrar tebrik ediyorum, tüm kalbimle destekliyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kadınların Adalete Erişimi Raporu Kabul Edildi - Son Dakika

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