Aylin Nazlıaka: "Türkiye'de Her Üç Kadından Biri Hayatı Boyunca Şiddet Türlerinden En Az Birine Maruz Kalıyor"

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği Kent Yoksulluğu Buluşması'nda, "Eşitlik konusunda her geçen gün daha da geriye gidiyoruz. Türkiye'de her üç kadından biri hayatı boyunca şiddet türlerinden en az birine maruz kalıyor. Her gün en az iki kız kardeşimiz katlediliyor. Kadınlar giderek çalışma hayatının dışına itiliyor" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Kent Yoksulluğu Buluşması'nın 31'incisi Güngören'de düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'ndeki programa, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu ve CHP Güngören İlçe Başkanı Canan Yılmazcan ile çok sayıda yurttaş katıldı.

Panelde konuşan Aylin Nazlıaka, İstanbul'da nüfus yoğunluğunun en yüksek Güngören'de olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Burası asgari ücretle çalışan kişi oranının en yüksek olduğu ilçe. Tekstil işçiliği fazla. Kadınların hayatını nasıl etkiliyor derseniz kadınların bir kısmı maalesef merdiven altı atölyelerde çalıştırılıyor kayıt dışı olarak. Bir kısmı ise bakım yükü nedeniyle ev ekonomisine katkı sunmak amacıyla evlerinde parça başı dikiş yapıp öyle gelir elde etmeye çalışıyor. İstanbul'umuzun çok güzel bir ilçesi olmakla birlikte yoksulluğun çok derin hissedildiği bir ilçe. Asgari ücret artık ortalama ücret haline gelmiş durumda. Uzun yıllardır Güngören'i AKP yönetiyor olmasına rağmen kentleşme adına da olumlu adımlar pek de atılamamış belediye tarafından. Kentsel dönüşüm çok yoğun ama bu yapısal dönüşüme dönüşüyor. Yani bir mekan yıkıldıktan sonra yerine başka bir yapı dikiliyor. Kişi başına düşen yeşil alan sayısının metrekaresinin artmaması demek.

"Güngören suç oranında oldukça sorunlu"

Güngören'in bir özelliği daha var. Ne yazık ki burası suç oranında da oldukça sorunlu bir yere dönüştü. Aslında Türkiye'nin birçok yerinde giderek artan, 'yeni nesil çeteler' diye ifade edilen çeteleşme burada da yaşanıyor. Geçen yıl 200'den fazla silahlı saldırı gerçekleşmiş Güngören'de. Dün hepimizin yüreğini yakan büyük bir acı yaşadık. 17 yaşındaki Atlas evladımızın gene 'Niye bana yan baktın' diyerek katledildiğini hepimiz öğrendik ve hepimizin yüreği o ananın acısıyla, o ailenin acısıyla birlikte yoğruldu. 2023 yılında burada büyük bir acı yaşadık. Partilimiz, dönemin ilçe kadın kolu başkan yardımcısının eşi olan Burak Kan, sokak çeteleri tarafından katledildi. Hakikaten Güngören özelinde konuşacak çok fazla şey var ama özellikle şunu da söylemek isterim, burada ciddi bir barınma krizi var. Bu barınma krizi yaşlıların hayatını nasıl etkiliyor? Çünkü nüfus yoğunluğu fazla dedik ve bununla birlikte kiralar çok yükseliyor, yükselen kiralar da burada yaşayan aileleri daha ucuz semtlere taşınmaya sevk ediyor. Öyle olunca yaşlılar açısından hayat nasıl oluyor, yıllardır alıştıkları, yıllardır arkadaşlık ettikleri o sosyal muhitlerinden uzaklaşıp giderek yalnızlaştıkları, sosyal dışlanma yaşadıkları yeni ümitlerde o yaştan sonra çevre edinmeye çalışıyorlar.

"10 kadından üçü kayıt dışı çalışıyor"

Ne yazık ki yoksullukta Avrupa'da birinciyiz. Kadın işsizliğinde Avrupa'da birinciyiz. Suç endeksinde Avrupa'da birinciyiz. Gıda enflasyonunda dünyanın en yüksek gıda enflasyonuna sahip olan ülkelerinden bir tanesiyiz. İşsizlikte 27 Avrupa Birliği üyesinden daha fazla işsize sahibiz. Yani Türkiye'de geniş tanımlı işsizlik 13,5 milyon, 27 Avrupa Birliği üyesindeki toplam işsiz sayısı 13 milyon. Kadına yönelik şiddet konusunda da Avrupa birincisiyiz. Her yıl Dünya Ekonomik Forumu, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği endeksini yayınlar. Türkiye, 146 ülke içerisinde 133'üncü sıralaya geriledi bu sene. Yani Suudi Arabistan, Guatemala birçok ülke hepsi bizim üzerimizde. Birleşik Arap Emirlikleri, monarşiyle yönetiliyor. Bunlar bizim üzerimizde yer alıyor. Dolayısıyla eşitlik konusunda her geçen gün daha da geriye gidiyoruz. Türkiye'de her üç kadından biri hayatı boyunca şiddet türlerinden en az birine maruz kalıyor. Bu cinsel şiddet, fiziksel şiddet, psikolojik şiddet, dijital şiddet, ekonomik şiddet olabilir. Bir cins kırım var. Her gün en az iki kız kardeşimiz katlediliyor. Kadınlar giderek çalışma hayatının dışına itiliyor. Bugün Türkiye'de çalışabilir nüfustaki her üç kadından sadece birisi çalışma hayatının içerisinde. Her 10 kadından üçü kayıt dışı çalışıyor. Her 10 kadından sadece biri sendikalı. Kayıt dışı çalışmak, her an kapı önüne konulmaya hazır durumda demek."