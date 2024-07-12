Kadınların evlendikten sonra bekarlık soyadını kullanması yasaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kadınların evlendikten sonra bekarlık soyadını kullanması yasaklandı

TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen '9. Yargı Paketi' olarak bilinen kanun teklifiyle, kadınlar evlendikten sonra bekarlık soyadlarını tek başına kullanamayacak. Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen yapılan düzenlemeyle kadınlar, evlendikten sonra kocasının soyadını alacak ve önceki soyadını da kullanabilecek.

12.07.2024 07:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM) - Kamuoyunda '9. Yargı Paketi' olarak bilinen 39 maddelik 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Buna göre; 'kadının soyadı' düzenlemesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına rağmen kadınlar evlendikten sonra bekarlık soyadlarını tek başına kullanamayacak.

Kamuoyunda '9. Yargı Paketi' olarak bilinen biri geçici madde olmak üzere 39 maddelik 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda 20.5 saatlik görüşmenin ardından kabul edildi.

Buna göre; Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edilen Türk Medeni Kanunu'nun 187'nci maddesi şöyle düzenlendi:

"Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır. Kadın evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus dairesine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Kadının soyadı, kendi soyadı ile önceki kocasının soyadından oluşuyorsa kadın bu soyadlarından sadece birisini evleneceği kocasının önünde kullanabilir."

Böylece AYM kararına rağmen kadınlar, evlendikten sonra bekarlık soyadlarını tek başına kullanamayacak.

Koca, anne veya çocuk soybağının reddi davasını açarak babalık karinesini çürütebilecek. Bu dava, dava açma hakkına sahip diğer kişilere karşı açılacak.

Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suç hakkında yetkili kimse altı ay içinde şikayette bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamayacak.

Düzenlemeyle soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikayet süresi fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yılı geçemeyecek.

Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen hakaret suçu, uzlaştırma kapsamından çıkartılarak ön ödeme kapsamına alınacak.

Arabuluculuk eğitimini tamamlayan ve mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip olanlar yazılı sınava girmeden arabuluculuk siciline kaydolabilecek.

Düzenlemeyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atanması 5 yıl daha uzatılacak.

Kaynak: ANKA

tbmm adalet komisyonu, Anayasa Mahkemesi, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadınların evlendikten sonra bekarlık soyadını kullanması yasaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ile NATO nezdindeki işbirliklerini onaylamayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ile NATO nezdindeki işbirliklerini onaylamayacağız
01:13 Biden’dan tarihe geçecek gaf Zelenskiy’i çağırırken ’’Başkan Putin’’ diye seslendi Biden'dan tarihe geçecek gaf! Zelenskiy'i çağırırken ''Başkan Putin'' diye seslendi
00:48 Kılıçdaroğlu ile Özcan arasındaki kavgaya CHP’den ilk yorum Kılıçdaroğlu ile Özcan arasındaki kavgaya CHP'den ilk yorum
22:46 UEFA, TFF başkan adaylığından çekilen Servet Yardımcı’yı Berlin’e çağırdı UEFA, TFF başkan adaylığından çekilen Servet Yardımcı'yı Berlin'e çağırdı
22:43 ABD’nin Almanya’ya füze yerleştirme kararı Rusya’yı rahatsız etti: Soğuk Savaş’a doğru emin adımlarla ilerliyoruz ABD'nin Almanya'ya füze yerleştirme kararı Rusya'yı rahatsız etti: Soğuk Savaş'a doğru emin adımlarla ilerliyoruz
21:58 ’’Bakanın ailesi için yolcu uçaktan indirildi’’ iddiası sonrası AJet ve Mehmet Şimşek’ten açıklama ''Bakanın ailesi için yolcu uçaktan indirildi'' iddiası sonrası AJet ve Mehmet Şimşek'ten açıklama
21:38 Beşiktaş, Semih Kılıçsoy için Aston Villa’dan gelen dev teklifi reddetti Beşiktaş, Semih Kılıçsoy için Aston Villa'dan gelen dev teklifi reddetti
21:22 İlk kez Avrupa dışına çıkacak İşte Mario Balotelli’nin yeni adresi İlk kez Avrupa dışına çıkacak! İşte Mario Balotelli'nin yeni adresi
21:21 Tuvalette doğurduğu bebeğini çöpe atan anneden skandal savunma: Babam poşetin ağzını bağlamış olabilir Tuvalette doğurduğu bebeğini çöpe atan anneden skandal savunma: Babam poşetin ağzını bağlamış olabilir
20:51 İBB kreşlerinin ücretlerine yüzde 100 zam İBB kreşlerinin ücretlerine yüzde 100 zam
20:10 Konya’da şüpheli ölümler Anne ile oğlu yangında, kızı ise aileye ait başka bir dairede can verdi Konya'da şüpheli ölümler! Anne ile oğlu yangında, kızı ise aileye ait başka bir dairede can verdi
20:09 Diyarbakır’da çaya giren amca çocukları boğularak can verdi Diyarbakır'da çaya giren amca çocukları boğularak can verdi
19:41 Kılıçdaroğlu’na Tanju Özcan’dan yanıt: Sizin kadar yalancı tanımadım Kılıçdaroğlu'na Tanju Özcan'dan yanıt: Sizin kadar yalancı tanımadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 07:22:08. #1.11#
SON DAKİKA: Kadınların evlendikten sonra bekarlık soyadını kullanması yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement