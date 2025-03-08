Kadınların Güçlenmesi İçin Koordinasyon Kurulu Kuruldu - Son Dakika
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Kadınların Güçlenmesi İçin Koordinasyon Kurulu Kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan genelge ile 'Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu' kuruluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş başkanlığında oluşturulacak kurul, kadınların sosyal ve ekonomik hayatta ilerlemesini sağlamaya yönelik çalışmalara odaklanacak. İl düzeyinde koordinasyon kurulları kurulacak ve kadınların temsil oranlarının artırılması hedeflenecek.

08.03.2025 03:16
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Kadının Güçlenmesi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelge ile kadınlara yönelik sunulan hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesine yönelik tüm çalışmaların izlenmesi, değerlendirilmesi, koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması amacıyla "Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu" kurulacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş başkanlığında oluşturulacak Kurulda, Adalet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman ile Ticaret bakanlıklarının ilgili bakan yardımcıları, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulunun karar vermeye yetkili üst düzey temsilcileri ile Kadının Statüsü Genel Müdürü yer alacak.

Kurul, yılda en az bir defa olmak üzere ihtiyaç duyulan zamanlarda başkanın davetiyle toplanacak. Kurul, çalışmalarına konuyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler bünyesindeki kadın sorunları araştırma ve uygulama merkezleri, meslek kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilciliklerini davet edilebilecek.

Kurul, kadınların ekonomik ve toplumsal hayatın tüm alanlarında ilerlemesini sağlayacak. Kurumsal mekanizmaların oluşturulması ve var olan mekanizmaların kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla çalışmalar yürütecek.

Kadınların, eğitim, bilim, siyaset, ekonomi, çalışma hayatı, çevre ve iklim değişikliği başta olmak üzere tüm alanlarda söz sahibi olmasına yönelik ihtiyaçlarını tespit edecek, çözüm önerileri geliştirecek.

Kadınların siyasal hayata katılımı ile yetki ve karar alma süreçlerinde yer almasına katkıda bulunarak çalışmalar yapacak olan Kurul, kadınların, çalışma hayatına tam ve etkin katılımı ile kadın girişimciliğinin desteklenmesi için gereken tüm önlemlerin alınmasına, sürdürülebilir ekonomik değerlerin oluşması sürecinin etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik tedbirler geliştirecek.

Kurul, kadın ve erkek eşitliğinin sağlanması konusunda toplumsal farkındalığı ve duyarlılığı artırarak, programların geliştirilmesini ve uygulanmasını teşvik edecek.

İl koordinasyon kurulları oluşturulacak

Genelgeye göre, kadının güçlenmesine ilişkin çalışmaların yerel düzeyde etkin şekilde yürütülmesi ve takibi amacıyla tüm illerde vali başkanlığında il koordinasyon kurulları oluşturulacak.

İl kurulları, kadının güçlenmesine ilişkin ülke düzeyinde yürütülen eylem planları ve tüm politika metinlerindeki karar ve uygulamaların yerelde tutarlı ve uyum içerisinde uygulanmasından sorumlu olacak.

Kadınların çalışma hayatına katılımını izlemek için yerel düzeyde ve sektörel bazda veri toplama ve analiz çalışmaları yapacak olan Kurul, kamu ve özel sektörde kadın temsilinin artırılmasını, kadınların yönetim kademelerinde yer almasını destekleyecek.

Genelgede, "Kadınların ekonomik ve sosyal hayatın içinde daha güçlü bir şekilde yer alması, hak, fırsat ve imkanlardan eşit şekilde yararlanmalarının sağlanması ve kadın erkek fırsat eşitliğinin tüm ana plan ve politikalara yansıtılması amacıyla yapılacak çalışmaların işbirliği ve eş güdüm içerisinde yürütülmesi için ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından azami gayret gösterilecek, ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardım sağlanacaktır. Bilgilerini ve gereğini rica ederim." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA

Mahinur Özdemir Göktaş, Mahinur Özdemir Göktaş, Sivil Toplum, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadınların Güçlenmesi İçin Koordinasyon Kurulu Kuruldu - Son Dakika

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