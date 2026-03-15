Karabağlar Belediye Başkanı Kınay: "Kadınların Güçlenmesi, Toplumsal Değişimin Anahtarıdır"

15.03.2026 11:11  Güncelleme: 12:31
Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, 'Güçlü Kadın, Güçlü Toplum' etkinliğinde kadın hakları ve toplumsal eşitlik konularında önemli mesajlar verdi. Kınay, kadınların toplumun her alanında aktif rol alması gerektiğini vurguladı.

(İZMİR) - Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Atlas Sağlık Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen "Güçlü Kadın, Güçlü Toplum" etkinliğinde kadın hakları, toplumsal eşitlik ve dayanışma mesajları verdi. Kınay, "Kadınların güçlenmesi, toplumsal değişimin anahtarıdır" dedi.

Atlas Sağlık Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen "Güçlü Kadın, Güçlü Toplum" etkinliğinin "Kadın ve Siyaset" başlığında konuşan Kınay, kadınların toplumun her alanında seslerini duyurmasının önemine dikkati çekti. "Bu kadın-erkek meselesi değil, toplumsal eşitlik meselesidir" diyen Kınay, "Kadınlar toplumsal mücadelede öncü ve seslerini her alanda duyuruyor. Türkiye'nin dört bir yanında kadınlar toplumun her alanında aktif rol alıyor. Bu seslerin ve gücün görünür olması gerekiyor" ifadelerini kullandı

Karabağlar'daki sosyal ve ekonomik sorunlara da değinen Kınay, ilçede kadınların yoksulluk, işsizlik ve sosyal adaletsizlikle karşı karşıya olduğunu ifade etti. Kınay, "Engelli bireyler, çocuklar ve kadınlar için yapılan çalışmalarla sorunları görünür kılıyoruz. Kadınların güçlenmesi, toplumsal değişimin anahtarıdır" diye konuştu.

Kadın dayanışması ve projeler

Karabağlar'da hayata geçirilen kadın odaklı projelere ilişkin de bilgi veren Kınay, "Kadın kooperatifleri ve eğitim projeleriyle kadınlarımız ekonomik ve sosyal olarak güçleniyor. Karabağlar 'da kadın emeğini görünür kılmak için Kadın Emeği pazarlarımız, Kadın Kooperatifi çalışmalarımız ile devam ediyoruz. Göreve geldiğimizde kurduğumuz İstihdam Ofisi aracılığıyla 18 ayda bin 750 kişiye iş imkanı sağladık ve bunun 900'ü kadınlardan oluşuyor. Yine ailelere ve çocuklarına yönelik dördüncü Çocuk Oyun Akademisi'ni ve iki adet Yaş Alma Merkezimizi açtık. Nerede ihtiyaç varsa orada bir el olmak, destek sağlamak ve dayanışmayı büyütmek görevimizdir" dedi.

Dayanışma mesajı

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde gerçekleştirilen yürüyüşe ve 24 saat tutulan nöbete de değinen Kınay, Karabağlar'daki dayanışmaya işaret etti. Kınay, "Kadınlar kadar erkekler de 24 saat nöbet tutarak mücadeleye destek verdi. Karabağlar'da erkek egemenliğine rağmen kadın belediye başkanı olarak bu dayanışmanın parçası olabilmek bizim için çok değerli. Hayatın her alanında var olan kadınların siyasette de daha görünür olması ve değişimi yaratması gerekiyor. Nerede olursak olalım dayanışmayla sözümüzü büyütmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın sonunda Atlas Sağlık Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Apak, Kınay'a günün anısına Atatürk fotoğrafı takdim etti.

Kınay'ın yanı sıra etkinlikte konuşmacı olarak Ece Elbirlik Ürkmez (İnci Vakfı), Selin Aktaş (İzeltaş A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı), Burcu Akdağ (Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı), Saadet Özkan (UCİM Kurucu Genel Başkanı) ve İlknur Bilkay Görken (DEÜ Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı) yer aldı.

Etkinlik, İlkay Kıyak'ın yapımcılığı ve sunuculuğunda katılımcılar ve bursiyerlerle birlikte çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.

Kaynak: ANKA

