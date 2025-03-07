Kadınların İş Gücüne Katılımını Destekleyen Proje İmzalandı

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(ANKARA) - Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile Rotary 2430. Bölge Federasyonu Dönem Başkan Yardımcısı Atıf Meydan arasında imzalanan "Girişimci Kadınlar Projesi"yle (GİKA), kadınların iş gücüne katılımına tam destek verilecek.

Çankaya Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Güner ile Rotary 2430. Bölge Federasyonu Dönem Başkan Yardımcısı Atıf Meydan arasında imza altına alınan GİKA ile kadınların iş gücüne katılımına destek sağlanacak.

Güner, Çankaya Belediyesi Hizmet Binası'nda imzalanan projeye ilişkin, "Kadınların istihdamda yer alabilmeleri, özgürleşebilmeleri ve sosyal yaşam içinde var olabilmeleri açısından çok önemli. Projeden pek çok olumlu sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Böylesine güzel bir işbirliği içinde olmaktan, bu protokolü imzalamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Umuyorum ki yeni dönemde iş birliği içinde birbirinden başarılı işbirliklerini, projeleri hayata geçiririz. Bu projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Projenin ilk adımı ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel her perşembe açık olacak Kadın Emeği Pazarı oldu. Pazar, Çankaya Belediyesi Vedat Dalokay Nikah ve Kokteyl Salonu içinde kurulurken, pazara katılan ilçeli kadınlar deprem bölgesine gönderilmek üzere bere, atkı ve eldiven ördü.

Ürünler e-ticarete açılacak

Ortakları arasında Başkent Üniversitesi'nin de bulunduğu GİKA ile girişimci kadınlara yol göstermek, gerekli donanımı sunmak amaçlanıyor. Kadınların el emeği ürünlerini e-ticaret sitesi kanalıyla ülke genelinde pazarlayabilmelerinin amaçlandığı projeyle, 8 bin kadına destek verebilmek hedefleniyor.

Satış ve pazarlama eğitimi verilecek

İlk etapta, şimdiye kadar Çankaya Belediyesi stantlarında el emeği ürünlerini satışa çıkaran kadınların yer alacağı projede, girişimcilik, dijital teknoloji kullanımı, sosyal medya, e-ticaret portalı üzerinden satış ve pazarlama teknikleri gibi başlıklarda eğitimler verilecek. Marka oluşturma, elektronik ticarette mali yükümlülükler ve hukuki sorumluluklar, kredi ve hibe destek imkanları gibi konularda da çalışmaların yapılacağı projeyle, kadınların emeğe dayalı sermayelerini ticari kazanca çevirebilmelerinin yolu açılacak.