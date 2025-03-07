Kadınların İş Gücüne Katılımını Destekleyen Proje İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kadınların İş Gücüne Katılımını Destekleyen Proje İmzalandı

Çankaya Belediyesi ve Rotary 2430. Bölge Federasyonu arasında imzalanan 'Girişimci Kadınlar Projesi' (GİKA) ile kadınların istihdamda yer alabilmesi ve ekonomik özgürlük kazanmaları hedefleniyor. Proje kapsamında kadın girişimcilere eğitimler verilecek ve el emeği ürünlerinin pazarlanması sağlanacak.

07.03.2025 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile Rotary 2430. Bölge Federasyonu Dönem Başkan Yardımcısı Atıf Meydan arasında imzalanan "Girişimci Kadınlar Projesi"yle (GİKA), kadınların iş gücüne katılımına tam destek verilecek.

Çankaya Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Güner ile Rotary 2430. Bölge Federasyonu Dönem Başkan Yardımcısı Atıf Meydan arasında imza altına alınan GİKA ile kadınların iş gücüne katılımına destek sağlanacak.

Güner, Çankaya Belediyesi Hizmet Binası'nda imzalanan projeye ilişkin, "Kadınların istihdamda yer alabilmeleri, özgürleşebilmeleri ve sosyal yaşam içinde var olabilmeleri açısından çok önemli. Projeden pek çok olumlu sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Böylesine güzel bir işbirliği içinde olmaktan, bu protokolü imzalamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Umuyorum ki yeni dönemde iş birliği içinde birbirinden başarılı işbirliklerini, projeleri hayata geçiririz. Bu projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Projenin ilk adımı ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel her perşembe açık olacak Kadın Emeği Pazarı oldu. Pazar, Çankaya Belediyesi Vedat Dalokay Nikah ve Kokteyl Salonu içinde kurulurken, pazara katılan ilçeli kadınlar deprem bölgesine gönderilmek üzere bere, atkı ve eldiven ördü.

Ürünler e-ticarete açılacak

Ortakları arasında Başkent Üniversitesi'nin de bulunduğu GİKA ile girişimci kadınlara yol göstermek, gerekli donanımı sunmak amaçlanıyor. Kadınların el emeği ürünlerini e-ticaret sitesi kanalıyla ülke genelinde pazarlayabilmelerinin amaçlandığı projeyle, 8 bin kadına destek verebilmek hedefleniyor.

Satış ve pazarlama eğitimi verilecek

İlk etapta, şimdiye kadar Çankaya Belediyesi stantlarında el emeği ürünlerini satışa çıkaran kadınların yer alacağı projede, girişimcilik, dijital teknoloji kullanımı, sosyal medya, e-ticaret portalı üzerinden satış ve pazarlama teknikleri gibi başlıklarda eğitimler verilecek. Marka oluşturma, elektronik ticarette mali yükümlülükler ve hukuki sorumluluklar, kredi ve hibe destek imkanları gibi konularda da çalışmaların yapılacağı projeyle, kadınların emeğe dayalı sermayelerini ticari kazanca çevirebilmelerinin yolu açılacak.

Kaynak: ANKA

Çankaya Belediyesi, Çankaya, Ekonomi, Güncel, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadınların İş Gücüne Katılımını Destekleyen Proje İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AB’ye mesaj: Avrupa güvenliği Türkiye ile planlanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye mesaj: Avrupa güvenliği Türkiye ile planlanmalı
13:10 Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti
11:32 Devlet hastanesinde büyük skandal Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu Devlet hastanesinde büyük skandal! Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu
11:17 Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi
10:40 Ece Gürel’in ölüm nedeni belli oldu Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu
18:21 Galatasaray’ı yıkan haber: Victor Osimhen’in yeni takımını duyurdular Galatasaray'ı yıkan haber: Victor Osimhen'in yeni takımını duyurdular
18:17 AK Parti Milletvekili Metiner’den Demirtaş görüşmesi sonrası dikkat çeken sözler AK Parti Milletvekili Metiner'den Demirtaş görüşmesi sonrası dikkat çeken sözler
17:59 Trump, Zelenskiy’nin kuyusunu kazmaya başladı Koltuğunu alması için iki isimle gizlice görüştü Trump, Zelenskiy'nin kuyusunu kazmaya başladı! Koltuğunu alması için iki isimle gizlice görüştü
17:59 Facianın eşiğinden dönüldü: İçinde 4 çocuk varken cayır cayır yandı Facianın eşiğinden dönüldü: İçinde 4 çocuk varken cayır cayır yandı
17:47 ’Sık lan buna’ deyip, polis memurunu öldürmesini istemiş 'Sık lan buna' deyip, polis memurunu öldürmesini istemiş
17:35 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes ile anlaşma sağlandı İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes ile anlaşma sağlandı
17:34 Sinop’taki heyelan paniği: 2 kişi saatler sonra kurtuldu Sinop'taki heyelan paniği: 2 kişi saatler sonra kurtuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 13:49:18. #7.13#
SON DAKİKA: Kadınların İş Gücüne Katılımını Destekleyen Proje İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.