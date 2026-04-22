Burhanettin Bulut: Kadir Aydar'ın Özgürlüğünü Elinden Alanlar, Bunca Ayın Hesabını Nasıl Verecek

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar hakkındaki tahliye kararına ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Aziz İhsan Aktaş davasındaki ara kararında, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri eski müdürü Gülal Erdovan Anıl ve Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri personeli Gülşah Ocak hakkında tahliye kararı verdi. CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, tahliye kararını sosyal medya hesabından değerlendirdi. Bulut, şunları söyledi:

"Ceyhan Belediye Başkanımız Kadir Aydar, hukuksuzca 10 ay cezaevinde yattıktan sonra tahliye edildi. Bu süreçte tutuksuz yargılanamaz mıydı? Kadir'i çok sevdiği Ceyhan'dan koparanlar, özgürlüğünü elinden alanlar bunca ayın hesabını nasıl verecek? Şimdi sıra derhal göreve iade edilmesinde. Hoş geldin Kadir Başkan, Ceyhan seni çok özledi."