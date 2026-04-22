Burhanettin Bulut: Kadir Aydar'ın Özgürlüğünü Elinden Alanlar, Bunca Ayın Hesabını Nasıl Verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.04.2026 18:34  Güncelleme: 19:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın 10 ay cezaevinde tutulduktan sonra tahliye edilmesini değerlendirerek, hukuksuzluk iddialarında bulundu ve Aydar'ın göreve iade edilmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar hakkındaki tahliye kararına ilişkin, "Ceyhan Belediye Başkanımız Kadir Aydar, hukuksuzca 10 ay cezaevinde yattıktan sonra tahliye edildi. Bu süreçte tutuksuz yargılanamaz mıydı? Kadir'i çok sevdiği Ceyhan'dan koparanlar, özgürlüğünü elinden alanlar bunca ayın hesabını nasıl verecek? Şimdi sıra derhal göreve iade edilmesinde. Hoş geldin Kadir Başkan, Ceyhan seni çok özledi" dedi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Aziz İhsan Aktaş davasındaki ara kararında, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri eski müdürü Gülal Erdovan Anıl ve Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri personeli Gülşah Ocak hakkında tahliye kararı verdi. CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, tahliye kararını sosyal medya hesabından değerlendirdi. Bulut, şunları söyledi:

"Ceyhan Belediye Başkanımız Kadir Aydar, hukuksuzca 10 ay cezaevinde yattıktan sonra tahliye edildi. Bu süreçte tutuksuz yargılanamaz mıydı? Kadir'i çok sevdiği Ceyhan'dan koparanlar, özgürlüğünü elinden alanlar bunca ayın hesabını nasıl verecek? Şimdi sıra derhal göreve iade edilmesinde. Hoş geldin Kadir Başkan, Ceyhan seni çok özledi."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 19:06:20.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.