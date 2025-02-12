Kadir Çokçetin\'den Belgrad Ormanı\'nın Kış Manzarası

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DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, sosyal medya hesabında karla kaplanan Belgrad Ormanı'nın dronla çekilen görüntülerini paylaştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen Belgrad Ormanı'nda dronla çekilen görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Çokçetin paylaşımında dron görüntüleri ile birlikte, "Doğanın Kış Mevsimindeki Zarafeti! Biyoçeşitliliğiyle, tarihiyle İstanbul'umuzun göz bebeği Belgrad Ormanı, kış mevsiminin etkileyici güzelliğiyle beyaz bir örtüye büründü. Karla kaplı ağaçlar ve sessiz doğa, ziyaretçilerine huzurlu ve eşsiz bir atmosfer sunuyor" ifadelerini kullandı.