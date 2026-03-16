Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadir Gecesi Geleneği: 700 Yıldır Pilav İkramı

16.03.2026 23:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Söğüt'te Dursun Fakıh Türbesi'nde Kadir Gecesi'nde 700 yıldır 'Kadir pilavı' ikram ediliyor.

Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Osmanlı'nın ilk kadısı Dursun Fakıh'ın türbesinde, Kadir Gecesi'nde "Kadir pilavı" geleneği yaklaşık 700 yıldır devam ediyor.

İlçeye bağlı Küre köyündeki 550 metre rakımlı tepenin üzerinde yer alan türbede 1992 yılında kurulan Küre Dursun Fakıh Derneği ile köy muhtarlığı işbirliğinde Kadir Gecesi'nde aşevinde kazanlarda pişirilen pilav, teravih namazı sonrası ziyaretçilere ikram ediliyor.

Bu yıl da 20 kazan pilav, vatandaşlara ikram edildi.

Yüzyıllardan beri devam eden geleneğin sürdürüldüğü Dursun Fakıh Türbesine ziyarete gelen vatandaşlar, burada dua ediyor.

Köy muhtarı Eyüp Seylan, AA muhabirine, Kadir Gecesi'nin tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Asırlardır süre gelen geleneği köylülerin dayanışmasıyla sürdürdüklerini ve yaşattıklarını ifade eden Seylan, "Şifalı pilav geleneğimizi Osmanlı kültüründen bugüne kadar sürdürmeye çalışıyoruz. Şifalı pilavı, her Kadir Gecesi hem buradaki vatandaşlarımıza hem de dışarıdan gelen ziyaretçilerimize ikram ediyoruz. Bu gecenin anlamına uygun bir şekilde kültürümüzü 700 yılı aşkındır devam ettiriyoruz. Sahur vaktine kadar pilav dağıtıyoruz." dedi.

Etkinliğe, Vali Faik Oktay Sözer, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş ve daire müdürleriyle vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Bilecik, Kültür, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 23:44:29. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.