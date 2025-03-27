Kadir Gecesi'nde Bozüyük'te Birlik ve Beraberlik Vurgusu

(BİLECİK) - Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Kadir Gecesi'nde düzenlenen iftar programında eski Devlet Bakanı Bahattin Şeker ile bir araya geldi.

Bozüyük Belediyesi Yeni Düğün Salonu'nda hizmet veren ve her akşam farklı bir hayırseveri ihtiyaç sahipleriyle buluşturan Bozüyük Belediyesi İftar Sofrası'na eski Devlet Bakanı Bahattin Şeker de konuk oldu.

Şeker Petrol Ürünleri tarafından verilen iftar öncesinde salona gelen Başkan Bakkalcıoğlu, masaları dolaşarak hemşehrilerini selamladı. Vatandaşlara "Hoş geldiniz" diyerek Kadir Geceleri'ni kutlayan Başkan Bakkalcıoğlu, Kadir Gecesi'nin Türkiye'ye ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu ve hayırlı iftarlar diledi.

Daha sonra Başkan Bakkalcıoğlu ve Bahattin Şeker, vatandaşlara yemek ikram etti. Ezanın okunmasıyla dualar edilerek oruçlar açıldı. İftarın ardından Başkan Bakkalcıoğlu, oruçların ve duaların kabul olmasını temenni ederek; yemek ikramını gerçekleştiren eski Bakan Şeker'e teşekkür etti ve "Allah hayrınızı kabul etsin. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun" dedi.

Kadir Gecesi'nde lokum ikramı

Kadir Gecesi dolayısıyla ibadetlerini camilere giderek yapan cemaate Bozüyük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli tarafından lokum dağıtıldı. Dağıtım sırasında vatandaşlara "Kandiliniz mübarek olsun" diyen görevliler, Bakkalcıoğlu'nun Kadir Gecesi kutlamasını ve selamlarını da iletti. İlçe genelindeki tüm camilerde teravih namazı sonrası yapılan lokum ikramı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.