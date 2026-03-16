Kadir Gecesi’nde Camiler Dolu

16.03.2026 22:52
İstanbul'da Kadir Gecesi'nde Eyüpsultan ve Çamlıca camileri doldu, namaz dışarıda kılındı.

İSTANBUL'da Kadir Gecesi'ni idrak etmek isteyen kişiler Eyüpsultan ve Çamlıca camilerine akın etti. Oluşan yoğunluk nedeniyle dışarıda kurulan alanda vatandaşlar namaz kıldı.

Ramazan ayının son günlerinde orucunu açan vatandaşlar, Kadir Gecesi'ni idrak etmek için Eyüpsultan ve Çamlıca camilerini doldurdu. Eyüpsultan Camii'ne gelen kişilere vatandaşlar tarafından lokum ikram edildi. İbadet etmek isteyenler camide oluşan yoğunluk nedeniyle dışarıda kurulan alanda namaz kıldı. Öte yandan Çamlıca Camii'nde ise 'Kadir Gecemiz Mübarek Olsun' yazısı yansıtıldı.

BU KALABALIK İNSANI GURURLANDIRIYOR'

Eyüpsultan Camii'ne gelenlerden Özge Yener, "Çok güzel bir gece ve bu kalabalık insanı gerçekten gururlandırıyor, ne söylersek az. Bu gece herkesin Kadir gecesi mübarek oldun. Her sene bu geceye çıkmayı rabbim nasip etsin. Çok yoğun ve asla otopark yeri bulamıyoruz. Bu mübarek gecede insanların birlik beraberlik, bütünlük içinde olması insanı hepimizi ayrı bir gururlandırıyor. Az kaldı, rabbim vatanımızı milletimizi birlik beraberlik içinde nasip etsin inşallah" ifadelerini kullandı.

'ÇOK MUTLUYUZ'

Bilal Çeberli, "Hayırlı ramazanlar, hayırlı kandiller. Mutluyuz çok güzel. Eşimle geldik, çocuklarım burada gelinlerim burada, çok mutluyuz" dedi.

'ALLAH'A ŞÜKÜR DUA ETTİK'

Namaz kılmak için gelen Burhan Okay, "Dua etmek için geldik, namaz kıldık Allah'a şükür dua ettik. İnşallah seneye bir daha geliriz eşimle beraber" dedi.

Kaynak: DHA

