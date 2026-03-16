Kadir Gecesi Programları Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadir Gecesi Programları Düzenlendi

Kadir Gecesi Programları Düzenlendi
16.03.2026 21:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde çeşitli programlar yapıldı.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Adana Müftülüğü tarafından Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Din görevlilerince ilahi ve kasidelerin okunduğu programa katılan vatandaşlar, gecenin manevi atmosferini yaşadı.

Mevlit okunan ve vaaz verilen programda dualar edildi.

Mersin

Mersin'de Kadir Gecesi dolayısıyla kentteki camilerde program düzenlendi.

Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'ne gelenler dua edip, namaz kıldı.

Kur'an-ı Kerim okunan programda, ilahiler seslendirildi.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Hatay

Hatay'da Kadir Gecesi dolayısıyla kentteki camilerde program düzenlendi.

Merkez Antakya ilçesinde Anadolu'nun ilk camilerinden biri olarak kabul edilen ve 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılması nedeniyle aslına uygun yeniden inşa edilen Habib-i Neccar Camisi'nde yatsı namazı öncesi Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.

Antakya İlçe Müftüsü Rıdvan Şahin'in vaazının ardından namaz kılındı.

Namaz sonrasında Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın katılımıyla vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Masatlı, gazetecilere, Kadir Gecesi'nde vatandaşlarla bir araya geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Osmaniye

Osmaniye'de Kadir Gecesi münasebetiyle Kadirli ilçesindeki Çiğdem Camisi'nde kandil programı düzenlendi.

Yatsı namazı öncesi Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.

Yapılan vaazın ardından namaz kılındı, vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadir Gecesi Programları Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 22:41:55. #.0.4#
SON DAKİKA: Kadir Gecesi Programları Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.