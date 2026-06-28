Kadir İnanır İçin Tören Düzenlendi - Son Dakika
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Kadir İnanır İçin Tören Düzenlendi

Kadir İnanır İçin Tören Düzenlendi
28.06.2026 14:16
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Zatürre tedavisi gören sanatçı Kadir İnanır için Harbiye'de tören yapıldı, sevenleri akın etti.

ZATÜRRE tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanatçı Kadir İnanır (77) için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenleniyor. Törene katılmak isteyenler saatler öncesinden salonu doldurdu. Sanatçıların yanı sıra İnanır'ın sevenleri de saat 13.00'te başlayan tören için erken saatlerden itibaren salonda yerini aldı.

'SEN ÖLMEDİN'

Şehir dışından gelerek törene katılanlardan biri "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Tatar Ramazan" Kadir İnanır senin için uzak şehirden geldim. Bunun bir senaryo olduğunu söyle sen ölmedin. Sem gökyüzüsün sen bugün kalbimizdesin. Seni çok seviyorum" dedi. Başka bir kişi ise, "Kadir abi, "Tatar Ramazan", sen hayatın boyunca bu topluma adaleti adamlığı insanlığı gösterdin " diye bağırdı.

'TEK TESELLİMİZ BİZE BIRAKTIKLARI SERVET'

Törene katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, "Türk sineması sadece bir sinema değildi . Bizim değerlerimizin de hafızamızın da korunduğu bşir yerdi. Dolayısıyla ben sinemamızın da bir yokluk dönemine girmekte olduğunu düşünüyorum. Tek tesellimiz bize bıraktıkları bir servet var bir hazine var. Yeni nesil sinemacı arkadaşlarımız buradan çoık şey öğreneceklerdir. Mekanları cennet olsun " dedi

'BİR DURUŞU DA SİMGELİYORDU'

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ise, "Hepimizin başı sağolsun. Kadir abi sadece bir oyuncu değil bir duruşu da simgeliyordu. Aynı şeyleri tekrarlamak istemiyorum hepimizin başı sağolsun " dedi.

Kaynak: DHA

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