Sanatçı Kadir İnanır, sabah saatlerinde rahatsızlanarak kaldırıldığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı.
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, sanatçının durumuna ilişkin basın mensuplarına hastane önünde yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinde sanatçımız Kadir İnanır hastanemize ambulansla geldi. İlk geldiği andan itibaren acil ekibimizi toparladık. İlk değerlendirmede geldiğinde sağ tarafında felç vardı. Şuuru kapalıydı." dedi.
Değerlendirmeler sonucunda tetkikler yapıldığını belirten Sağlam, şu bilgileri verdi:
"Beyin tomografisi çekildiğinde, beyni besleyen ana damarda bir tıkanıklık tespit edildi ve acil girişimsel radyoloji ekibimiz, nöroloji ekibimiz ve beyin cerrahisinden arkadaşlarla birlikte, anestezi doktorlarımızın entübasyon sonrası ilk 2 saat içerisinde çok başarılı bir işlem gerçekleştirdi. Ana damardaki pıhtı alındı. Beynin beslenmesi sağlandı. İşlemden sonra çekilen MR görüntülemesinde işlemin başarılı olduğu teyit edildi ve beyin beslenmesi şu anda iyi. Ancak yoğun bakıma alındı. Entübe olarak yoğun bakımımızda izleniyor. İlk 24, 48 saat içerisinde uyandırma yapılmayacak. Gelişebilecek komplikasyonlar ya da yeni bir kanama olmadığı müddetçe inşallah olmayacak, çünkü işlem başarılı."
İnanır'ın arkadaşlarından Said Yavuz ise AA muhabirine, İnanır'ın ilk olarak beynine pıhtı attığını ve erken müdahaleyle damarının açıldığını söyledi.
Prosedür gereği şu an yoğun bakımda İnanır'ın uyutulduğunu aktaran Yavuz, "Yeni bir şey oluşup, oluşmayacağına bakacaklar. Şu anda durumu iyi. Sevenlerine de müjdeyi verebiliriz, şu anda hayati tehlikesi yok." diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › Kadir İnanır Yoğun Bakıma Alındı - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde gerçekleştirilen 'Bozdoğan-16' operasyonlarında DEAŞ terör örgütüne mensup 40 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, operasyonların başarısında emniyet güçlerinin koordinasyonunu ve çalışmalarını takdir ettiğini belirtti. Ayrıca, 2023 yılından bu yana DEAŞ'a yönelik bin 316 operasyon düzenlendiği ve 2 bin 733 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaştı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde rampadan inen elektrikli bisiklet, park halindeki otomobile çarptı. Kazada 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Olayın yaşandığı otoparkın yanındaki vatandaşlar, rampanın tehlikeli olduğunu ve önlem alınmasını istedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Murat Kurum'la İstanbul'da yeni bir dönemi başlatacağız. Bunun için bir hafta çok çalışacağız."
Denizli mitinginde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti ile yapılan ittifaka değinerek, seçmenlerden destek istedi. Özel, ittifakın önemine vurgu yaparak, eski ittifak ortaklarının CHP'ye oy vermesi durumunda partinin kesin kazanacağını belirtti.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde akrabalar arasında hayvanların geçişi için kullanılan yol yüzünden çıkan tartışmada bir otomobil taşların hedefi oldu. Olayda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı mitingde, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Murat Kurum konuşma yaptı. Mitinge katılımcılar saat 10.30'dan itibaren alana alındı ve saat 14.00'te başladı. Mitingde Yücel Arzen, Ceyhun Çelikten, Uğur Işılak, Alişan ve Sinan Akçıl şarkılarını seslendirdi. Helikopterle tur atan Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanına indi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İzmir'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında şehit Teğmen Ramazan Günay'ın ailesini ziyaret etti. Göktaş, şehidin ailesiyle bir araya gelerek başsağlığı dileklerini iletti.
Alevi Kültür Dernekleri Mersin Cemevi tarafından düzenlenen Nevruz kutlamalarına Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi katıldı. Başkan Seçer, Nevruzun yeni bir başlangıç ve umut olduğunu belirtti.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel iftar davetleri, kent merkezi ve kırsal ilçelerde Eskişehirlileri buluşturmaya devam ediyor. Bu yıl da büyük ilgi gören iftar davetlerine basın mensupları ve ilçe sakinleri katıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?