Kadir İnanır Yoğun Bakıma Alındı - Son Dakika
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Kadir İnanır Yoğun Bakıma Alındı

Ünlü sanatçı Kadir İnanır, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı. Hastane yetkilileri, İnanır'ın beyin damarında tespit edilen tıkanıklığın başarılı bir şekilde giderildiğini ve şu anda durumunun iyi olduğunu belirtti. İnanır'ın yakın arkadaşı da hayati tehlikesinin olmadığını açıkladı.

24.03.2024 14:27  Güncelleme: 14:28
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Sanatçı Kadir İnanır, sabah saatlerinde rahatsızlanarak kaldırıldığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, sanatçının durumuna ilişkin basın mensuplarına hastane önünde yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinde sanatçımız Kadir İnanır hastanemize ambulansla geldi. İlk geldiği andan itibaren acil ekibimizi toparladık. İlk değerlendirmede geldiğinde sağ tarafında felç vardı. Şuuru kapalıydı." dedi.

Değerlendirmeler sonucunda tetkikler yapıldığını belirten Sağlam, şu bilgileri verdi:

"Beyin tomografisi çekildiğinde, beyni besleyen ana damarda bir tıkanıklık tespit edildi ve acil girişimsel radyoloji ekibimiz, nöroloji ekibimiz ve beyin cerrahisinden arkadaşlarla birlikte, anestezi doktorlarımızın entübasyon sonrası ilk 2 saat içerisinde çok başarılı bir işlem gerçekleştirdi. Ana damardaki pıhtı alındı. Beynin beslenmesi sağlandı. İşlemden sonra çekilen MR görüntülemesinde işlemin başarılı olduğu teyit edildi ve beyin beslenmesi şu anda iyi. Ancak yoğun bakıma alındı. Entübe olarak yoğun bakımımızda izleniyor. İlk 24, 48 saat içerisinde uyandırma yapılmayacak. Gelişebilecek komplikasyonlar ya da yeni bir kanama olmadığı müddetçe inşallah olmayacak, çünkü işlem başarılı."

İnanır'ın arkadaşlarından Said Yavuz ise AA muhabirine, İnanır'ın ilk olarak beynine pıhtı attığını ve erken müdahaleyle damarının açıldığını söyledi.

Prosedür gereği şu an yoğun bakımda İnanır'ın uyutulduğunu aktaran Yavuz, "Yeni bir şey oluşup, oluşmayacağına bakacaklar. Şu anda durumu iyi. Sevenlerine de müjdeyi verebiliriz, şu anda hayati tehlikesi yok." diye konuştu.

Kaynak: AA

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