Kadir Yıldız'ın Koşu İle Değişimi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kadir Yıldız'ın Koşu İle Değişimi

Bingöl'de Kadir Yıldız, spor yaparak 90 kilodan 70 kiloya düştü ve maraton hayalleri kuruyor.

20.12.2024 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BÜLENT TEMİZ - Bingöl'ün Karlıova ilçesinin Soğukpınar köyü Binkoz mezrasında yaşayan 17 yaşındaki Kadir Yıldız, sağlığı için gece gündüz kilometrelerce koşuyor.

Kadir Yıldız, 2 yıl önce Karlıova Anadolu Lisesi 9. sınıfta okuduğu dönemde fazla kilolarından rahatsızlık duymaya başladı.

Bazı arkadaşlarının bu yöndeki olumsuz eleştirilerinden de etkilenen Yıldız, bir süre evine kapandı, eğitimine ara verdi.

Bu yıl zayıflamaya karar veren ve ağırlık egzersizleri yapan Yıldız, Amerikalı ultramaraton koşucusu David Goggins'tan etkilenerek doğa koşularına çıktı.

Zamanla zayıflayan ve moral kazanan Yıldız, lise eğitimini açıktan sürdürmeye başladı.

Yaşadığı mezrada ve köyde uzun koşular yapan Yıldız, gündüz saatlerinin yanı sıra gece de koşuyor.

Yıldız'a bu süreçte en büyük desteği babası Nesih Yıldız veriyor. Gece ve gündüz ıssız bölgelerde koşan Yıldız'a babası da otomobiliyle eşlik ediyor.

Bir yıl boyunca düzenli olarak koşan ve katettiği mesafeyi her geçen gün artıran Yıldız, 90 kilodan 70 kiloya düşmeyi de başardı.

Kışın da soğuk havaya rağmen koşmayı sürdüren Yıldız, yaşadığı yerdeki yaklaşık 2 bin 600 rakımlı Kartal Dağı'nın zirvesine koşarak çıkıyor.

"Köyümden Bingöl'e kadar 50 kilometre koştum"

Kadir Yıldız, AA muhabirine, spora başlamadan önce fazla kiloları nedeniyle yürümekte bile zorlandığını, şimdi koşular sayesinde kendini çok daha iyi hissettiğini söyledi.

Sporun kendisine çok şey kattığını belirten Yıldız, "Geçmişe baktığımda bayağı kötü durumdaydım yani çok fazla yürüyemiyordum bile. Dalga geçenler oldu. Şimdi herkese kendimi kanıtladığımı düşünüyorum." dedi.

Günlük programlar çerçevesinde koşu yaptığını anlatan Yıldız, zamanla koşuların haftalık 100 kilometreyi aştığını kaydetti.

Sıcaklığın sıfırın altına düştüğü saatlerde gece de koşmaya devam ettiğini dile getiren Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Düşünce yapımı değiştirmek için bu koşulara başladım çünkü gece oyun oynamak veya geç saatlere kadar uyumak bana bir şey katmıyordu, değişim istiyordum. Babam geceleri peşimden aracıyla geliyor. Son olarak köyümden başlayarak engebeli arazilerden geçerek Bingöl'e kadar 50 kilometre koştum. 50 kilometreden sonra 80 yapacağım. Ondan sonra 100 gelecek. Bunu 17 yaşımda yapacağım ki bir çocuğun neler yapabileceğini herkese göstermek istiyorum."

"Yurt dışında maratonlara katılmak istiyorum"

Uzun mesafe koşulara 2 ay önce geçtiğini aktaran Yıldız, "2 ay önce 5 kilometre koşabiliyordum. 2 ayda üstüne koya koya 20, 30, sonra 50 kilometreye ulaştım. Köyümüzün zirvesindeki Kartal Dağı'nda antrenman yapıyorum. Hem sporun hem de manzaranın keyfini çıkarıyorum. Daha da gelişeceğim. Yurt dışında da koşmayı planlıyorum. Yurt dışındaki maratonlara katılmak istiyorum." diye konuştu.

"Kadir koşuyor, ben takip ediyorum"

Baba Nesih Yıldız da oğlunun kilosundan rahatsızlık duyduğunu söyledi.

İlk zamanlarda oğlunun maraton koşusu yaptığının farkında olmadığını belirten Yıldız, "Bir gün ailece otururken Kadir, 'Baba uzun mesafe koşuyorum, beni takip etmeni istiyorum.' dedi. Düştüm Kadir'in peşine, kilometrelerce arkasından takip ettim. Kadir ile haftada iki, üç gün akşam ve gece saatlerinde çıkıyoruz. Kadir koşuyor, ben takip ediyorum. Oğlumla gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Yıldız, Karlıova'da en yüksek rakıma sahip Kartal Dağı'na da çıktıklarını anlatarak, oğlunu takip etmeye devam edeceğini ve onun en büyük destekçisi olacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Kadir Yıldız, Karlıova, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadir Yıldız'ın Koşu İle Değişimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:00 Fenerbahçe, Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Fenerbahçe, Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
21:11 ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı
21:09 TSK’ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı TSK'ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı
20:45 Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu’ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı
19:23 Trump’tan AB’ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
09:50 El Salvador Bitcoin alımlarına devam ediyor El Salvador Bitcoin alımlarına devam ediyor
09:47 Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo’ya satmış Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo'ya satmış
09:46 Türkiye doğal gaz istediğini aldı Türkiye doğal gaz istediğini aldı
09:39 Bakan Ersoy’un eşi “Ölünce beni kim yıkayacak“ afişine tepki gösterdi Bakan Ersoy'un eşi "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişine tepki gösterdi
09:37 İstanbul’da bitmek bilmeyen trafik çilesi İstanbul'da bitmek bilmeyen trafik çilesi
09:26 Motorine bu gece yarısı zam geliyor Motorine bu gece yarısı zam geliyor
09:25 Asgari ücrette teklif sırası TİSK’te Asgari ücrette teklif sırası TİSK'te
09:20 Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor
09:10 Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 22:25:41. #1.11#
SON DAKİKA: Kadir Yıldız'ın Koşu İle Değişimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.