Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 27 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında, çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı.
Çalışmalarda, ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu, çalıntı otomobil, ses sistemi, 7 çeyrek altın ve 420 lira ele geçirildi.
Son Dakika › Güncel › Kadirli'de 27 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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