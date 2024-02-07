Kadirli'de Asayiş Uygulaması: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Kadirli'de Asayiş Uygulaması: 3 Şüpheli Tutuklandı

Kadirli\'de Asayiş Uygulaması: 3 Şüpheli Tutuklandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Uygulamalarda, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu da ele geçirildi.

07.02.2024 13:31
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı.

Çalışmalarda, ruhsatsız 2 tabanca ve 1 tüfek ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: AA

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