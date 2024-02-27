Kadirli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Kadirli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kadirli\'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangında 5 dekarlık ormanlık alan zarar gördü.

27.02.2024 15:31
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kızyusuflu köyü Ören Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ile ekip sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında 5 dekarlık ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA

Osmaniye, Çevre, Acil Durum, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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