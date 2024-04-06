Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Zafer Olcay, Tufanpaşa Mahallesi'ndeki evin dış cephesini boyadığı sırada, elindeki fırçanın metal sapı binanın önünden geçen yüksek gerilim hattına değdi.
Olcay'ın akıma kapıldığını gören çevredekilerin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.
Özel bir hastaneye kaldırılan Olcay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Kadirli'de Elektrik Akımına Kapılan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Muğla'nın Milas ilçesinde polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan ve kaza yapan şüpheli şahıs, polise mukavemet gösterdi. Bugün adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Trabzonspor, Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nin 6. haftasında İliç'i 137-28 mağlup etti. Maç boyunca etkili hücum ve savunma performansı sergileyen Trabzonspor, galibiyeti takımın sıkı hazırlıklarına ve oyuncuların özverisine bağladı. Başantrenör Osman Ekici, taraftarların desteğiyle daha da güçlü ve motive bir şekilde şampiyonluk hedeflerine ulaşmak için çalışacaklarını belirtti.
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