Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde "Filistin" temalı bilgi yarışması yapıldı.
İlçe Müftülüğünce Çamlıca Camisi'nde düzenlenen etkinlikte, öğrencilere temel dini bilgiler ve genel kültür soruları soruldu.
İlahilerin de okunduğu etkinliğe katılan öğrencilere karpuz ikram edildi.
İlçe Müftüsü Yakup Etik, gazetecilere, çocukların neşe ve heyecanı tanık olduğunu söyledi.
Yarışmayı kazanan Ertuğrul Akar, birinci olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.
Son Dakika › Güncel › Kadirli'de Filistin Temalı Yarışma - Son Dakika
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