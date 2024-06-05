Kadirli'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kadirli'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliği düzenlendi

Kadirli\'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliği düzenlendi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi.

05.06.2024 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi.

Dr. Hüseyin Kabasakal Parkı'nda düzenlenen sergide, kadınların dokuma, dikiş nakış, örgü ve sıfır atık başta olmak üzere birçok alanda yıl boyunca yaptığı eserler tanıtıldı.

Etkinliğe katılan Kadirli Şehit Halis Şişman Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Remzi Beyoğlu, düzenledikleri eğitimlerle insanların meslek sahibi olmasına önemli katkıda bulunduklarını söyledi.

Hayat boyu öğrenme kurumlarının felsefesinin her zaman eğitim olduğunu belirten Beyoğlu, "Açılan kurslarımızda hangi yaşta olursa olsun vatandaşlarımıza ciddi bir eğitim imkanı sunulmaktadır. Yıl boyunca birbirinden önemli kursları açarak gençlere ve kursiyerlere önemli katkımız olmaktadır." diye konuştu.

Etkinliğe, Kadirli Kaymakamı Yakup Güney, Belediye Başkanı Vekili Yılmaz Sarıakçalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Osmaniye, Kadirli, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadirli'de 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:31 Ak Parti’nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi Ak Parti'nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi
16:04 Zahide Yetiş programında olay Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü Zahide Yetiş programında olay! Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü
15:00 Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari’de ortalık karıştı Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari'de ortalık karıştı
14:44 Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga Ahmet Türk’ün sözleri sonrası ortalık karıştı Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı
14:28 AYM’nin iptal kararı ne anlama geliyor Olan biteni CHP’li Ocaklı’ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı AYM'nin iptal kararı ne anlama geliyor? Olan biteni CHP'li Ocaklı'ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı
16:24 Görüşme yapıldı Volkan Demirel sonrası Hatayspor’da Ancelotti sesleri Görüşme yapıldı! Volkan Demirel sonrası Hatayspor'da Ancelotti sesleri
15:41 20 yaşındaki Sümeyye’yi hayattan koparan kaza O anların görüntüsü ortaya çıktı 20 yaşındaki Sümeyye'yi hayattan koparan kaza! O anların görüntüsü ortaya çıktı
15:31 Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi
15:28 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde kadınlara regl izni Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde kadınlara regl izni
15:27 Helal olsun sana Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı Helal olsun sana! Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı
15:18 Erken gelen sıcaklar uzmanların da uykularını kaçırdı: Türkiye meteorolojik afet yaşayacak Erken gelen sıcaklar uzmanların da uykularını kaçırdı: Türkiye meteorolojik afet yaşayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 17:12:28. #1.12#
SON DAKİKA: Kadirli'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement