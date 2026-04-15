Kadirli'de Huzur Uygulamaları: 21 Gözaltı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 21 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 7-14 Nisan'da yapılan uygulamalarda, ruhsatsız 3 tabanca ve 5 tüfek, 150 tüfek fişeği ile 438 sentetik hap ele geçirildi.

Uygulamalarda, çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen 21 şüpheli yakalandı.