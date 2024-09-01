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Kadirli'de kaza: Baba ve kızı hayatını kaybetti

Kadirli\'de kaza: Baba ve kızı hayatını kaybetti

Kadirli ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilde hayatını kaybeden Yusuf Kırköse ve kızı Fatma'nın cenazeleri toprağa verildi. Kazanın aile tatilden dönerken yaşandığı bildirildi. Kaza sonucunda anne ve oğul ise yaralandı.

01.09.2024 14:09
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OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilde hayatını kaybeden Yusuf Kırköse (39) ve kızı Fatma'nın (9) cenazeleri toprağa verildi. Kırköse'nin eşi Şahande (38) ve oğlu Aybars'ın (5) da yaralandığı kazanın, aile tatilden dönerken yaşandığı bildirildi.

Kaza, 30 Ağustos günü Kadirli- Andırın kara yolu Yenigün köyü yakınlarında meydana geldi. Sağlık çalışanı Yusuf Kırköse'nin yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü yitirdiği otomobil, karşı yöne geçerek Zekeriya K.'nin kullandığı kamyonet ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan sürücü Yusuf Kırköse ve kızı Fatma'nın yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan anne Şahande Kırköse ve oğlu Aybars ile diğer sürücü Zekeriya K., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yusuf Kırköse ile kızı Fatma'nın cenazeleri, otopsinin ardından Kadirli ilçesine bağlı Yukarıçiyanlı köyünde toprağa verildi. Hastanede tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

MALZEMELER DARBEYİ EMMİŞ

Öte yandan, ailenin Kahramanmaraş'taki Başkonuş Yaylası'nda çadır kampı yaptıkları, tatilin ardından memleketlerine dönerken kazanın yaşandığı belirtildi. Ailenin kampta kullandıkları yatak, yastık, yorgan gibi malzemeleri otomobilin arka sağ koltuğuna yükledikleri, anne Şahande ile oğlu Aybars'ın bu malzemelerin yanında, Fatma'nın ise ön koltukta yolculuk yaptıkları belirtildi. İtfaiyenin değerlendirmesine göre ise kamyonetin sağ kısmına çarpmasıyla hurdaya dönen otomobildeki bu malzemelerin darbeyi emdiği ve anne-oğulun hafif yaralandıkları bildirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kadirli'de kaza: Baba ve kızı hayatını kaybetti - Son Dakika

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