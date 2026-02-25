Kadirli'de Kızılay'dan Öğretmenlere Toplantı - Son Dakika
Kadirli'de Kızılay'dan Öğretmenlere Toplantı

25.02.2026 16:04
Türk Kızılay, Kadirli'de öğretmenlere gönüllülüğü ve iyiliği yaygınlaştırma hakkında bilgilendirme yaptı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Türk Kızılay ekiplerince öğretmenlere gönüllülük ve iyiliğin yaygınlaştırılması üzerine bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Türk Kızılay Kadirli Şubesi Başkanı Yakup Kocabaş, Kadirli Atatürk Anadolu Lisesi'nde öğretmenlerle bir araya geldi.

Gönüllülüğün yaygınlaştırılması ve Kızılay kulüplerinin aktif tutulmasının önemine değinen Kocabaş, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize, yardımlaşma, dayanışma ve merhamet bilincini kazandırma noktasında fedakarca görev yapan kıymetli öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Birlikte daha güçlü, umut doluyuz, iyiliği büyütmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı. ???????

Kaynak: AA

