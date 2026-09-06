Kadirli'de kontrolden çıkan motosiklet bariyere çarptı, 2 kişi yaralandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet bariyere çarptı. Kazada sürücü ve motosikletteki yolcu yaralandı, yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Y. Y. yönetimindeki 80 LH 156 plakalı motosiklet, Kadirli-Karatepe kara yolu Söğütlüdere Köyü Kaleler mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
Kazada sürücü ve motosikletteki M.Y. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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