Kadirli'de Kur'an Kursu Öğrencilerinden Temizlik Etkinliği
Kadirli'de, Kur'an kursu öğrencileri ormanda temizlik yaparak çevre bilinci geliştirdi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Kur'an kursu öğrencilerinin katılımıyla ormanlık alanda temizlik etkinliği yapıldı.
Çamlıca Camisi'ndeki din görevlileri Mustafa Gedik ve Seyfi Akar koordinesinde başlatılan etkinlikte öğrenciler, ormanda temizlik çalışması yaptı. Toplanan çöpler, poşetlere doldurularak bertaraf edildi.
Caminin imam hatibi Gedik, öğrencilerin çevreye duyarlı olmasını sağlamak amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.
Kaynak: AA
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