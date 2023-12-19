Kadirli\'de minibüs ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, minibüs ile TIR'n çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Cıncık köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs ile Serhat K. yönetimindeki 10 UK 012 plakalı TIR çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan 4 yaralı, itfaiye erleri tarafından bulundukları yerden çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralanan İlyas Avaner, Ferami Akçakaya, Ünal Köstü ve Ali Avaner, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ali Avaner ve Ünal Köstü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

TIR sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.