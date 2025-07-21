Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı.
Çalışmada, 5 ruhsatsız tabanca, 25 fişek, 20 litre kaçak alkol, çalıntı motosiklet ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Kadirli'de Narkotik Operasyonu: 8 Tutuklama - Son Dakika
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