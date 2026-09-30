Kadirli'de orman yangını havadan ve karadan söndürüldü, yaklaşık 2 dekar zarar gördü

Kadirli'de orman yangını havadan ve karadan söndürüldü, yaklaşık 2 dekar zarar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye Kadirli'de Aşağıbozkuyu köyü Karayice mevkisindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 dekarlık alan zarar gördü.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Aşağıbozkuyu köyünün Karayice mevkisindeki ormanlık alandan henüz bilinmeyen nedenle duman yükseldi.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile helikopter ve arazözler sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 2 dekarlık alan zarar gördü.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?