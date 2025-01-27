Kadirli\'de Otomobil Tarlaya Yuvarlandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin tarlaya yuvarlanması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
G.G'nin kullandığı 80 UP 994 plakalı otomobil, Kadirli- Adana kara yolunun Aydınlar köyü yakınında tarlaya yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve yanındaki S.G, sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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