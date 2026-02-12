Kadirli\'de Sağanak Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri ulaşımda aksamalara yol açtı.
Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı.
Belediye ve itfaiye ekipleri, biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı.
Cemalpaşa Mahallesi'nde heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan sokak ise belediye ekiplerinin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
