Kadirli'de Sağanak Yağış Su Birikintilerine Yol Açtı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından ilçede öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bina saçaklarına sığınarak korunmaya çalıştı. Aşırı yağışlar nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araç sürücüleri, yağış nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri, yağışın şiddetini yitirmesinin ardından yollarda biriken suları tahliye etmek için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ(Osmaniye),