Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle vatandaş ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı.
İtfaiye ve belediye ekipleri, yollarda biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Kadirli'de Sağanak Yağış Su Birikintisi Oluşturdu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?