Kadirli'de Sel Faciası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

10.04.2026 11:28
Kadirli'deki sağanak sonrası selde bir lokalde mahsur kalan 2 kişi öldü, görüntüler ortaya çıktı.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen selde sığındıkları araçta hayatını kaybeden 2 kişinin, olayın hemen öncesi lokali su bastığı anların cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

Kadirli ilçesinde 7 Nisan günü saat 17.00 sıralarında etkili olan sağanak yağışın ardından kent merkezinden geçen Bülbül Deresi taştı. Kadirli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü önünde sele kapılan otomobildeki Hüseyin Kul (69) ile Fatih Ambarcıoğlu (66), hayatını kaybetti. Sel sularının geldiği anlar ise bazı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde, sel sularının sokakta ilerlediği, bazı sürücülerin araçlarıyla bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı, bazılarının ise araçlarda mahsur kaldığı görüldü. Ayrıca sığındıkları araçta ölen Hüseyin Kul ile Fatih Ambarcıoğlu'nun olayın hemen öncesi bir lokalde oyun oynarken içeriye suyun dolduğu anların da cep telefonuyla kayda alındığı ortaya çıktı.

RESTORANDA MAHSUR KALANLAR KURTARILMAYI BEKLEDİ

Öte yandan Kadirli Belediyesi'nin yakınındaki restoranı da su bastı. Su seviyesinin yükselmesiyle restoranda mahsur kalan 5 çalışanın kurtarılmayı bekledikleri anlar da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kayıtta bu kişilerin büyük panik yaşadığı görüldü.

Kaynak: DHA

İki Kardeş Aynı Günde Hayatını Kaybetti İki Kardeş Aynı Günde Hayatını Kaybetti
Ali Babacan: Türkiye’nin önünü açacak adım erken genel seçimdir Ali Babacan: Türkiye'nin önünü açacak adım erken genel seçimdir
Kaan Urgancıoğlu’ndan oğlu Ardıç’la doğa keyfi Kaan Urgancıoğlu’ndan oğlu Ardıç’la doğa keyfi
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
Uğur Aslan’dan eşine romantik kutlama: Ömrümün baharı Uğur Aslan’dan eşine romantik kutlama: Ömrümün baharı

12:01
AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var
AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var
11:52
Inter ve Galatasaray arasında Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı
Inter ve Galatasaray arasında Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı
11:46
Zincir marketleri affetmediler: “Darısı tüm Türkiye’nin başına“ dedirten olay
Zincir marketleri affetmediler: "Darısı tüm Türkiye'nin başına" dedirten olay
11:29
Başsavcı açıkladı: Ünlülere yeni bahis operasyonu geliyor
Başsavcı açıkladı: Ünlülere yeni bahis operasyonu geliyor
11:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı Hemen talimat verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı! Hemen talimat verdi
11:17
Altında fırtına öncesi sessizlik Gözler açıklanacak veriye çevrildi
Altında fırtına öncesi sessizlik! Gözler açıklanacak veriye çevrildi
