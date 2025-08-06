Kadirli'de Trafik Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde hafif ticari araç ile karşı yönden gelen otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Abdullah Petek hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde ilçedeki Yalnızdut Köyü'nde meydana geldi. Abdullah Petek yönetimindeki 80 AZ 328 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Faris Nazar'ın kullandığı 34 DYH 590 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, sürücülerden Abdullah Petek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışan Faris Nazar ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Petek'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, yaralı Nazar ise tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.