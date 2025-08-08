Kadirli'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Düzenlenen 3 ayrı operasyonda 1 kilo 419 gram esrar, 79 uyuşturucu hap, 3,06 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
