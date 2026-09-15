Kadirli'de yağ dökülünce kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi, sürücü yaralandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Koçlu köyünde kamyonette çıkan yangın sonrası yola dökülen yağ, otomobilin kontrolden çıkmasına neden oldu. Şarampole devrilen aracın sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Koçlu köyünde N.Z. idaresindeki 49 AY 339 plakalı kamyonette yangın çıktı.
Bu sırada bölgeden geçen A.M'nin kullandığı 19 DH 874 plakalı otomobil, kamyonetten yola dökülen yağ nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Şarampole devrilen aracın sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yaralıyı hastaneye kaldıran ekipler, kamyonetteki yangını söndürdü.
Kaynak: AA
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