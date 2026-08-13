Kadirli'de Kur'an Kursu Ödülleri - Son Dakika
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Kadirli'de Kur'an Kursu Ödülleri

Kadirli\'de Kur\'an Kursu Ödülleri
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Kadirli'de düzenlenen törende, yaz Kur'an kursunda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaz Kur'an kursunda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Kadirli Belediyesi Devlet Bahçeli Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde, öğrenciler tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu, ilahiler okundu.

İlçe Müftüsü Yakup Etik, programda yaptığı konuşmada, 6 haftalık kursa katılan öğrencilere temel dini bilgiler ve Kur'an eğitimi verildiğini söyledi.

Konuşmanın ardından kurs kapsamındaki futbol ve yakan top turnuvası ile bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Programa, Sumbas Kaymakamı ve Kadirli Kaymakam Vekili Hakan Kara da katıldı.

Kaynak: AA

Osmaniye, Kadirli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadirli'de Kur'an Kursu Ödülleri - Son Dakika

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