KAEÜ'de İnsan Hakları Konferansı - Son Dakika
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KAEÜ'de İnsan Hakları Konferansı

KAEÜ\'de İnsan Hakları Konferansı

KAEÜ'de düzenlenen konferansta Hüseyin Diriöz, insan hakları ve dış politikanın rolünü anlattı.

18.12.2024 14:53
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından "İnsan Haklarının Uluslararası Düzeyde Korunması" konulu konferans gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta konuşan Dış Politika Enstitüsü Başkanı emekli Büyükelçi Hüseyin Diriöz, öğrencilere tecrübelerini aktardı.

Dış politika, diplomasi ve hukukun, insan haklarının korunmasında uluslararası arenadaki rolüne değinen Diriöz, güncel dış politika meselelerinde karşılaşılan zorluklara dair değerlendirmede bulundu.

Diriöz, öğrencilerin insan hakları, uluslararası ilişkiler ve kariyer planlaması hakkındaki sorularını da yanıtladı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nur Çetin de dünyadaki en önemli varlığın insan olduğunu ve her insanın hayatının, varlığının, sağlığının ve haklarının önemli olduğunu dile getirdi.

Konferansa, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KAEÜ'de İnsan Hakları Konferansı - Son Dakika

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