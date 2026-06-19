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KAEÜ'de Mezuniyet Töreni

KAEÜ\'de Mezuniyet Töreni
19.06.2026 17:36
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde 3,500 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) öğrenim gören 3 bin 500 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

Vali Murat Sefa Demiryürek, KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törende yaptığı konuşmada, emek, sabır, alın teri ve inançla tamamlanan bir yolculuğun gururuna hep birlikte tanıklık ettiklerini söyledi.

KAEÜ'nün 20 yıllık genç ve dinamik bir üniversite olduğunu vurgulayan Demiryürek, şöyle konuştu:

"Bu şehirde ilim hafızası, Cacabey Gökbilim Medresesi'ne kadar uzanır. 7,5 asır önce göğe bakmayı, yıldızları anlamayı, matematiği, fenni ve astronomiyi konuşan bir medeniyet vardı. Cacabey'in açtığı o ilim ufku, bugün üniversitemizin laboratuvarlarında, amfilerinde, kütüphanelerinde, araştırma merkezlerinde ve gençlerimizin zihinlerinde yaşamaya devam etmektedir. Ahi Evran-ı Veli'nin emeği ahlakla buluşturan anlayışı, Aşık Paşa'nın Türkçeyi bir medeniyet dili olarak yücelten irfanı, Yunus Emre'nin gönülleri birleştiren insan sevgisi. Üniversitemiz, böyle bir mirasın adını, ruhunu ve sorumluluğunu taşıyan ilim yuvasıdır."

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ise Anadolu'nun ilim, sanat ve ahlakla yoğrulmuş kadim mirasına yön veren Kırşehir'de hizmet veren üniversitenin 20. kuruluş yıl dönümünü yaşadıklarını belirtti.

Bugün dünyada kalite, sürdürülebilirlik, mesleki etik, çevresel duyarlılık, toplumsal katkı ve sosyal sorumluluk kavramlarının köklerini 13. yüzyılda Ahilik teşkilatından aldığını anlatan Karahocagil, "Üniversitemiz kurumsal akreditasyon programlarında 5 yıllık tam akreditasyon alan en genç devlet üniversitesidir. Avrupa Kalite Yönetim Vakfınca 5 yıldız yetkinliği alan tek Türk yükseköğretim kurumuyuz. YÖK'ün yürüttüğü Bölgesel Kalkınma İhtisaslaşma Projesi kapsamında, tarım ve jeotermal alanında seçilen ilk 5 üniversitenin birisiyiz." diye konuştu.

Karahocagil, mezun olan öğrencilere başarı dileyerek, akademisyen ve ailelerine emekleri için teşekkür etti.

Üniversite birincisi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden Bünyamin Mert, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Ardından Karahocagil tarafından Mert'e şed kuşatıldı.

Farklı bölümlerden dereceye giren öğrencilere de ödül ve plaketleri, protokol üyelerince verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KAEÜ'de Mezuniyet Töreni - Son Dakika

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