KAEÜ Öğrencileri Anneleri İçin Fidan Dikti

Güncel

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Kaman Meslek Yüksekokulu öğrencileri anneleri için okul bahçesine fidan dikti.

Kaman Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, "Anneler için Geleceğe Nefes" etkinliğinde, üzerlerine annelerinin ismini yazdıkları 180 fidanı toprakla buluşturdu.

Etkinliğe katılan Kaymakam Nurullah Kaya, Belediye Başkanı Emre Demirci, İl Genel Meclisi Üyesi Kamil Avşaroğlu da fidan dikti.

Belediye Başkanı Demirci, "Annelerimiz için böylesine anlamlı bir etkinlik düzenleyen üniversite öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Geleceğe nefes olacak bu fidanlar, hem doğamıza hem de annelerimize olan vefamızın simgesi olacaktır." ifadelerini kullandı.